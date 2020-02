Väikelinna ehitusfirmad: Soome läinud mehel on kõva palgaootus

Ehitajad sõidavad Soome. Foto: Andras Kralla

Soome ja mujale lahkunud töömeeste palgaootus on suur ja neid on raske tagasi meelitada, tunnistavad Eesti väiksemates linnades edukalt tegutsevad ehitusfirmad. Teine suurem probleem on pangast raha saamine.

Gaselli TOPi jõudnud kümmekonna töötajaga ehitusfirma Muhk Invest asub Viljandimaal Karksi-Nuia linnas. Suurim takistus äri tegemise juures on omaniku Marek Raguni sõnul selgelt tööjõud – ettevõte asub ikkagi Lõuna-Eestis väikelinnas ja kvalifitseeritud töötajaid on seal Raguni sõnul väga raske leida.