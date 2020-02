Sotsid lasid EKRE apteegiplaani põhja

Hoolimata sellest, et EKRE rahvasaadik Helle-Moonika Helme (vasakul) proovis kaitsta koduerakonna saadikute apteegireformi eelnõud, ei leidnud riigikogu saadikud, et EKRE lahenduse puhul on piisavalt analüüsitud muutuste mõju apteegiturule. Foto: Liis Treimann