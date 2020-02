Eesti ettevõtjad loevad kokku esimesi kahjusid ja võite

Lux Express hakkab koroonajuhtumi tõttu veel enam tähelepanu pöörama märgpuhastusele. Foto: Liis Treimann

Koroonaviirus on mõnele Eesti ettevõtjatele juba kalliks maksma läinud, teised näevad võimalust teenida.

Lagesid ja valgusteid tootva ettevõtte Saros Est direktor Vladislav Boborenko ütles, et ettevõte on koroonaviiruse tõttu kaotanud kümneid tuhandeid eurosid, teisalt on Eesti ühe suurema desinfitseerimisvahendite tootja Chemi Pharm asutaja Ruth Oltjeri sõnul tellimuste arv kordades kasvanud. Firma on olukorra haldamiseks võtnud tööle uusi inimesi ja tootmine käib 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.