Viirus mõjutab Estraveli tulemusi

Estraveli juht Anne Samlik usub, et koroonaviirusest saadakse ühel hetkel jagu. Foto: Meeli Küttim

Koroonaviiruse tõttu messide ja konverentside ära jäämine mõjutab reisikorraldaja Estraveli juhi Anne Samliku sõnul kardetavasti ka nende ettevõtet. Reise seni ära jäänud pole.

"Karta on, et kuivõrd meie kliendid reisivad ka messidele ja konverentsidele, mis kahjuks ei toimu, siis kindlasti mõjutab viiruse leviku kulg ka Estraveli tööd ja tulemusi. Kuivõrd täpselt ja millises ulatuses, on täna veel üpris keeruline prognoosida," ütles Anne Samlik. Samliku kinnitusel nende kliente praegu ohupiirkonnas karantiinis ei ole.