Kaitsemaskide maaletooja nimetab viiruse pealt kasumi teenimist ebaeetiliseks

Kaitsemaskidest on saanud koroonaviiruse puhangu käigus piltikult öeldes kõige kallim valuuta, sest maskide varud on kogu maailmas otsakorral. Näiteks ka Eestis pole sel nädalal võimalik kaitsemaske jaeapteekidest osta. Foto: Erik Prozes

Eesti haiglatele, perearstidele aga nüüd ka kaubanduskeskustele desinfitseerimis- ja kaitsevahendeid müüv Mediq Eesti juhatuse liige Aare Järvelaid kinnitas, et ettevõte kasvava nõudluse tingimustes hindasid ei tõsta, kuna see oleks ebaeetiline.

Järvelaid tõdes, et viimastel nädalatel on äkiliselt kasvanud kaitsevahendite tellimine. "Eelkõige nõutakse meilt maske, kaitsekitleid, kaitseprille ehk isikukaitsevahendeid ja desinfitseerimisvahendeid," loetles Järvelaid. "Perearstikeskuste ja apteekide puhul on tegemist järsu nõudluse kasvuga, kaubanduskeskused ei ole varem meilt tooteid tellinud," lisas ta.