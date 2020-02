Mis hakkab juhtuma Tallinki ja Tallinna Sadamaga?

Järgmisel aastal tõeluseks saav uus kruiisiterminal koos promenaadiga näeb kunstniku pilgu läbi välja selline. Foto: Tallinna Sadam

Seoses süngete pilvede ilmumisega oma kahe investeeringu Tallinki ja Tallinna Sadama kohale tegin selgeks, et vähemalt ühel juhul on hirmul suured silmad.

Kolmapäeval selgus, et Tallink koos suuromanik Infortariga on läinud kosja linnahallile, ehitades kümme aastat kopitanud lahmakast kaasaegse konverentsi- ja kontserdihalli koos oma sadamaga. See on ju hea uudis pikaajalistele investoritele! Tallink saab piltlikult öeldes juurde veel ühe laeva, mis küll ei liigu, kuid mille pardal saab pidada hiiglaslikke konverentse ja kuulata kontserte.