Lambot: konkurentsis on midagi paigast ära

Eesti erameditsiini tehakse suurinvesteering: Eesti-Rootsi 20 miljoni eurose investeeringu toel kerkib Tallinna kesklinna peamiselt Confido erakliinikute jaoks eraravikeskus Pharma Plaza. Foto: Andras Kralla

Avalik ja erasektor ei võistle meditsiinisektoris palkadega päris võrdsetel alustel, rääkis erameditsiinikliiniku Confido üks omanik Kadi Lambot.

"Me lihtsalt ei saa endale selliste töötasudega samade kompetentsidega ja sama erialaga inimesi palgata, mis näitab seda, et midagi on paigast ära," rääkis ta sellest, et avaliku sektori palkade kiire kasv avaldab ka mõju neile, kui konkureeritakse samade inimeste nimel.