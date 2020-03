Minister Helme noomib panku

Martin Helme üritab seadusemuudatusega panna panku põhjendama konto mitteavamist ja sulgemist.. Foto: Liis Treimann

Rahandusminister Martin Helme sõnul peavad pangad edaspidi senisest rohkem põhjendama, kui nad ei soovi inimestele ja ettevõtetele kontosid avada või need sulgevad.

"Rahapesuvastase võitluse taustal oleme jõudnud kahjuks olukorda, kus meil on muutunud massiliseks kontode mitteavamine, sulgemine ja ülekannete mittetegemine – see on juba hakanud takistama Eesti ärikeskkonda ja tuleb kiiremas korras lahendada," sõnas rahandusminister.