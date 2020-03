Raadiohommikus: kuidas pangad Martin Helme nõuetega toime tulevad?

Reedeses hommikuprogrammis tuleb juttu, kas pangad on läinud kontode sulgemisega üle piiri. Foto: Andras Kralla

Rahandusminister Martin Helme teatas, et edaspidi peavad pangad rohkem põhjendama, kui nad otsustavad kellegagi kliendisuhte lõpetada või kliendisuhet üldse mitte alustada.

Kas pangad on läinud kontode sulgemisega üle piiri? Kuidas peaksid pangad käituma, kui neil on juba ainuüksi kliendisuhte alustamiseks vaja täita 20 lehekülge finantsinspektsiooni tingimusi? Teemat aitab avada Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna juht Aivar Paul.

Peale selle tuleb hommikuprogrammi külla La Muu asutaja ja juht Rasmus Rask, kes räägib, miks La Muu hiljuti Soome konkurendi ära ostis ja mida on ettevõttel kavas veel jäätiseturul ette võtta.

Kuulame, mida arvavad rahaminister Martin Helme ja sotsiaalminister Tanel Kiik töötuskindlustusmakse langetamise ideest ja ettepanekust muuta ka töötute tasustamist ehk töötushüvitisi maksta ka neile, kes lahkuvad töölt vabatahtlikult.

Äripäeva ajakirjanik Kristel Härmaga arutame stuudios, mida toob kaasa Luminori otsus kodulaenud panti panna.

Stuudios on Eliisa Matsalu ja Indrek Mäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimaid teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Kaspar Allik ja Ken Rohelaan.

12.00–13.00 "Eetris on Tervisekassa". Haigekassa otsustas hiljuti toetada insuldipatsiendi raviteekonna nelja arendusprojekti kogusummas 1 073 800 eurot, millest Tartu Ülikooli Kliinikum sai 295 260 eurot, Põhja-Eesti Regionaalhaigla 300 000 eurot, Ida-Viru Keskhaigla 300 000 eurot ja Lääne-Tallinna Keskhaigla 178 540 eurot. Saates räägime sellest, mis juhtub insuldi läbi põdenud inimesega pärast esmast haiglaravi ja millised võiksid raviteekond ja tugiteenused tulevikus olla. Stuudios on Eesti Haigekassa innovatsiooni osakonna juhataja Kitty Kubo, insuldipatsient ja kogemusnõustaja Elen Kirt ja PERHi insuldi raviteekonna projektijuht Triin Naudi. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Üsna vähe on teada neid, kes juba lapsest saati unistasid kinnisvaramaakleri ametist. Küll aga leidub igal aastal sadu inimesi, kes otsustavad vana elukutse varna riputada ja proovivad läbi lüüa just maaklerina. Saates on külas Harjumaa maakler Ketlin Jundas, kes tegi kannapöörde neli aastat tagasi ja kes räägib, kas tundmatus kohas vettehüppamine osutus raskemaks või lihtsamaks, kui ta arvas. Lisaks saab sõna Uus Maa Kinnisvarabüroo personalijuht Aiki Otsalt, kes tegeleb uute inimeste värbamise ja koolitamisega. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Eetris on Ehitusuudised". BIM ehk ehituse infomudelid on saanud nii ehitusplatsil kui tootmises paljudes Eesti ettevõttes igapäevatöö osaks. Siiski räägitakse, et Eesti ehitussektor vajab senisest jõulisemat digipööret: digilahendusi peaks töö efektiivsemaks muutmiseks rohkem kasutama kõik ehituse elukaare osalised projekteerijatest haldajateni. Pakume teile kuulamiseks arutlusringi „Infomudeli võimalused ehitise elukaares“. Palusime osalejail arvamust avaldada, millises ulatuses Eestis mudelprojekteerimise lahendusi kasutatakse, millised ettevõtted on eesrindlikud ja kes pole veel digirongile korralikult peale saanud. Osalevad Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu juhatuse liige Kaitis Väär, Nordeconi hoonete projekteerimise osakonna juht Madis Kerner, Hades Geodeesia juhatuse liige Tiit Hion ja OÜ TuliTec projektijuht ning asutajaliige, koolitaja Taavi Liiv. Vestlust juhib Eva Kiisler.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

