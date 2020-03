Bill Gates investeerib Kreeka kalakasvandusse

Foto: Philosofishi kodulehelt

Kuigi kalakasvandus ei ole pärit digitaalmaailmast, on see tehnoloogiaintensiivne – see võib olla üks põhjustest, miks Microsofti omanik Bill Gates ennast vesiviljelusega sidus, kirjutab Kreeka leht Kathimerini.

Kathimerini andmetel on Gates Foundation juba investeerinud Kreeka fondi Diorasis, mis on Kreeka majanduses järjest aktiivsem ettevõtte Philosofish kaudu, mis varem kandis nime Bitsakos Fish Farming.