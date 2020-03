Eesti elektritootmist toetama pidanud süsinikumaksu ähvardab tõrge

Eesti Energiale kuuluvad põlevkivil töötavad elektrijaamad seisavad viimasel ajal jõude, impordile süsinikumaksu kehtestamine paneb ELi liikmesriigid aga äraolevalt nihelema. Foto: Liis Treimann

Hirm USA ja Hiina vastusammude ees ning võimalus maailma kaubandusorganisatsiooni reeglitega vastuollu minna on pannud Saksamaa kõhklema, kas Euroopa Komisjoni lubatud süsinikuintensiivsete toodete impordilt küsitav maks on lähiaastatel ikkagi võimalik, kirjutab Financial Times.

"Süsiniku piirimehhanism" on praeguseks eelistatud fraas Brüsseli võimukoridorides selle maksu kohta, millega soovitakse tagada, et süsinikuintensiivsuse vähendamisele suunatud Euroopa kliima- ja majanduspoliitika ei tooks kaasa Euroopa ettevõtetele ebasoodsat konkurentsi koduturul. Lähim näide on Eesti Energia, mis kõrge süsinikuemissiooni kvoodihinna tõttu põlevkivist elektrit toota ei saa, aga Venemaal kivisöest või maagaasist toodetud elekter saab lõunanaabrite ja Soome kaudu vabalt turule.