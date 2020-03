Koppel: Eesti on seekord kriisiks paremini valmis, maailma olukord teeb muret

EB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel. Foto: Liis Treimann

Eesti on seekord võimalikuks üleilmseks majanduskriisiks paremini valmis kui 2008. aastal, kuid laiemalt annab maailma aktsiaturgude käitumine siiski põhjust muretsemiseks, ütles SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

"Mina julgeksin väita, et täna on Eesti majanduse struktuur tugevam. Üks oluline asjaolu on kindlasti see, et kui 2008. aastal siseneti kriisi nii, et (inimestel - toim.) olid ainult laenud ja sääste praktiliselt ei olnud, siis nüüd on kodumajapidamistel ikka sääste ka, vahendab ERR.