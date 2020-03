Pensionireform võtab kursi kohtusse

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on otsustatud pensionireformi seadus muutmata kujul uuesti vastu võtta. Foto: Andras Kralla

Seederi kinnitusel soovitakse pensionireform ellu viia ka siis, kui kohtu otsusel tuleb seadust muuta.

Täna arutab riigikogu suures saalis uuesti teist pensionisammast vabatahtlikuks muutvat seadust, mille president parlamenti tagasi saatis. Riigikogu põrgatab selle aga taas presidendile ja seda muutmata kujul. See omakorda tähendab, et II samba reformi saatuse otsustab riigikohus ning selgust on sealt realistlik oodata sügiseks.