Euroopa sulgeb end koroona eest, Hiina näitab tervenemise märke

Euroopa riigid on end koroonaviiruse tõttu sulgemas. Foto: Scanpix

Ajal, mil Hiina näitab koroonaviirusest taastumise märke, on Euroopa hoopis sulgumas.

Praeguse seisuga on maailmas 126 000 koroonaviiruse juhtumit ning enam kui 4600 inimest on viiruse tõttu surnud. Viimase päevaga on lisandunud 7000 uut juhtumit, mis on keskmisest oluliselt enam.