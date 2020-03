Ratas: oleme jõudnud hädaolukorda

Kruiisilaevadel palutakse 1. maini Eestist eemale hoida Foto: Raul Mee

Täna hommikul erakorraliselt kogunenud valitsus otsustas kutsuda kokku koroonaviirusest tingitud olukorra lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni.

„Minu hinnangu võib öelda, et oleme jõudnud hädaolukorda,“ ütles peaminister Jüri Ratas täna riigikogus pärast seda kui oli lõppenud valitsuse erakorraline istung. „Mõne nädala eest rääkisime hädaolukorra ohust. Arvestades praegust maailma epidemioloogilist olukorda ja koroonaviiruse levikut Euroopas, kasvavaid ohte Eesti majandusele, ettevõtlussektori tarneahelate raskusi, sise- ja välispoliitilisi väljakutseid ning erinevate riigiasutuste senisest operatiivsema juhtimisstruktuuri vajadust, võib minu hinnangul selgelt öelda, et oleme tegelikult jõudnud hädaolukorda. Aga me saame sellest ühiskonnana ja igaühe kaasabil üle.“