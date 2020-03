„Roosasid stsenaariume laual ei ole“

Valitsuse laual on mitu kriisistsenaariumit nii koroonaviiruse leviku kui selle majanduslike tagajärgede kohta, kuid kõik need on välisminister Urmas Reinsalu sõnul kehvad.

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitusel teeb valitsus kõik endast oleneva, et viiruse mõjusid leevendada. Foto: Andras Kralla

„Kriisil on vaieldamatult ulatuslikud negatiivsed mõjud ning kindlasti me nendeks mõjudeks valmistume,“ rääkis Reinsalu Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Rakendame ebamugavaid ja keerulisi piiranguid, kuid nende mõte on üks – kui me ei rakenda neid täna, siis on tulevikus nende ulatus ja kahju suuremad.“