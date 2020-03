Ürituste korraldajad küsivad valitsuselt maksusoodustusi

Sel poolaastal ähvardab mitu saali tühjaks jääda. Foto: Arno Mikkor

Nõudluse kokkukukkumine ühes avalike ürituste keeluga ähvardab üritusturunduse sektori lähiajal lihtsalt kinni panna,

"Tänaseks on turul valitsevale paanikale, reisikeeldudele ja soovitustele üritusi ära jätta kogu sektorist kadunud kümnetes miljonites eurodes käivet ja ettevõtted praktilised seisavad. Kuna enamik ürituse korraldamisega tegelevaid ettevõtteid on väikeettevõtted, siis paljud neist ei ela kuni pooleaastast tühja perioodi üle ja on juba sattumas pankroti äärele," hoiatas selle sektori ettevõtteid ühendava turundajate liidu juht Maarit Mäeveer rahandusministrit.