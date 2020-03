Võru sulges koroonaviiruse tõttu kaubanduskeskuse

Koroonaviirusesse nakatunute arv on Eestis viimastel päevadel aina suurenenud, mistõttu otsustas Võru Kagukeskuse haldusjuht sulgeda keskuse vähemalt kolmeks päevaks.

Maskid. Foto: Shutterstock

“Meil on alus arvata, et keskuse töötajad on kokku puutunud inimestega, kellel on tuvastatud koroonaviirus,” ütles haldusjuht Raigo Pilt, kirjutab Delfi Ärileht.