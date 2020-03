Ametiühingute keskliit: ärge kiirustage koondamistega

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson, Riiklik lepitaja Meelis Virkebau ja Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Arto Aas. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kuigi mitmed sektorid on saanud juba väga tõsiseid kahjustusi seoses ülemaailmse pandeemiaga, tuleks tööandjatel koondamiste ja palgavähendamistega oodata vähemalt teisipäevani, kui töötukassa teeb tõenäoliselt teatavaks omapoolsed leevendusmeetmed, märkis ametiühingute keskliit pressiteates.

„See kriis on teistsugune ja oluline on mitte lasta kõiki sektoreid vabalangusse. Usun, et teisipäevased otsused Töötukassa nõukogus toovad uusi ideid, kuidas ettevõtete ees seisvaid probleeme lahendada viisil, et töötajate olukord oluliselt ei halvene,“ ütles ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson.