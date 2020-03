Lux Express: siseriiklikult sõidame vähem, rahvusvahelised väljumised peatame ajutiselt

Esimene patsient Eestis, kel avastati koroonaviirus reisis Lux Expressi bussis, seda veebruari lõpus. Foto: Liis Treimann

Lähtuvalt valitsuse kehtestatud eriolukorrast peatab bussiettevõte Lux Express ajutiselt oma rahvusvahelised reisid, välja arvatud Peterburi-Helsingi liinil. Eesti-siseselt säilib bussiühendus kõikide piirkondadega, kuid vähendatud mahus, teatas ettevõte.

“Valitsuse otsused on meie jaoks igati mõistetavad, et peatada koroonaviiruse levik. Kuid nagu valitsus on öelnud - oluline on, et meie oma Eesti inimesed jõuaksid kenasti koju. Sellest tulenevalt väljuvad meie rahvusvahelised reisid viimase hetkeni. Eesti-siseselt on meie eesmärk säilitada maksimaalne võimalik ühendus kõigi seni meie poolt teenindatud piirkondadega, kuid tulenevalt järsult vähenenud reisijate hulgast oleme vähendanud ajutiselt osade liinide mahte,” lausus Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg.