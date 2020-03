Ülevaade: mis muutus nädalavahetusel

Kui reisijate jaoks on piirid sisuliselt igal pool kinni, siis kaubavedu jätkub, vähemalt toidu ja meditsiini kaupadel. Foto: Zumapress/Scanpix

Nädalavahetuse olulisim muudatus puudutab olukorda liiklemises: nimelt on Schengeni viisaruum pandud sisuliselt pausile, kui Euroopa riigid järjepanu sulgevad piire, seda küll reisiliiklusele.

"Hetkel teadaoleva põhjal kaubaliiklusele takistusi ei tehta. Kõikide “sulguvate” riikide juhid on seda kinnitanud. See on ka loogiline, sest tarneahelad on rahvusvahelised ja nende läbilõikamine muudaks tajutava olukorra veel hullemaks. Küll aga tuleb tõhustatud piirikontrollide tõttu arvestada tavapärasemast pikema veoajaga. Kaubad viirusi ei levita," kommenteeris laupäeval olukorda logistikaettevõtte DSV Estonia juht Alvar Tõruke.