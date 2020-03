Eriolukorra tõttu tuleb sulgeda kõik kasiinod

Foto: Andras Kralla

Jüri Ratas andis täna korralduse sulgeda kasiinod ja mänguautomaatide saalid.

Kasiinod ja mänguautomaatidega saalid suletakse, kuna kuna taolistes kohtades on nii lähikontaktid kui kontaktpindadega kokkupuude vältimatu, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Lisaks võib prognoosida kasiinode külastamise märkimisväärset kasvu, kui muud asutused on kinni, seisis teates.

Lisaks annab ühe erandi Eesti olümpiasportlastele, kellele võimaldatakse treeningud. Erandina jääb avatuks olümpiaettevalmistuses osalevatele sportlastele, nende treeneritele ja abipersonalile treeningute läbiviimiseks Audentese Spordikeskus ja Pärnu Kalevi Sõudebaas.

„Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei ole praeguseks Tokyo suveolümpiamängude ärajätmisest teatanud ega neid edasi lükanud ning on kinnitanud, et ettevalmistused mängude korraldamiseks toimuvad plaanipäraselt,“ ütles eriolukorra juht Jüri Ratas. „Selleks, et Eesti sportlastel säiliks võimalus edukaks esinemiseks olümpial, on vaja tagada tingimused treenimiseks.“

Järgneb korraldus muutmata kujul:

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“ muutmine.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 29, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele, järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 1 sõna „päevakeskustes“ järel sõnadega „, kasiinodes ning mänguautomaatide saalides“.

2. Täiendada korraldust punktiga 31 järgmiselt:

„31. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti olümpiaettevalmistuses osalevate sportlaste, nende treenerite ja abipersonali kohta plaanipäraste treeningute läbiviimiseks Audentese Spordikeskuses ja Pärnu Kalevi Sõudebaasis vastavalt Eesti Olümpiakomitee kinnitatud nimekirjale.“.

3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.