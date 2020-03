Laialdaseks koroonatestimiseks pole teste ega kaitsevahendeid

PERHi ette on püstitatud telk, kuhu suunatakse koroonaviiruse kahtlusega patsiendid. Foto: Liis Treimann

Eestis takistab laialdast koroonaviiruse testide tegemist selleks vajalike vahendite puudus.

Maailma tervisehoiuorganisatsioon WHO andis hiljuti soovituse kõikidele koroonaviiruse levikuga võitlevatele riikidele – testige, testige, testige oma kodanikke. Ometi on Eesti valitsus otsustanud, et laialdast testimist ei tehta. Selgituseks on kõlanud, et puudub vajadus testida kõiki, kel kerged sümptomid või need üldse puuduvad. Tänaseks on selgunud, et tegelik põhjus peitub muus: Eestil pole laialdaseks testimiseks vajalikke vahendeid.