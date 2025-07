Tagasi 31.07.25, 15:45 Kirjuta kalendrisse „Kohtumine peadirektoriga“ ehk kuidas vältida läbipõlemist Kui tööasjad on pidevalt pooleli ja tundub, et aega nende jaoks pole, siis tasub kalendrisse märkida “Kohtumine peadirektoriga”. Selliselt märgitud ajal teed rahulikult oma asjad ära ja keegi sind segada ei julge, õpetas psühholoog Anneli Salminen.

Fotol vasakult: Eve Noormägi, Anneli Salminen, Külli Gutmann ja Ave Gail Kaskla-Kuprys

Foto: Andres Laanem

Töökeskkond muutub, ootused kasvavad ja vahel võib igaüks tunda, et jaks on otsas. Millal saab tavalisest väsimusest läbipõlemine? Kuidas seda ära tunda ja ennetada? Just neil teemadel räägitakse värskes „Teabevara tunnis“.