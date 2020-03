Raadiohommikus: kas valitsus on majanduskriisi ohjeldamisega hakkama saanud?

Kuidas Reformierakond kui suurim opotsioonierakond on rahul valitsuse sammudega majanduskriisi lahendamisel? Mida teeksid nemad teisiti? Ajame juttu riigikogu liikme ja endise rahandusministri Maris Lauriga.

Kas pangad arvestavad makseraskustesse sattunud klientide puhul eriolukorraga või lähtutakse ikka tavapärastest reeglitest? Sel teemal vahetame mõtteid Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi ja Coop Panga juhatuse liikme Hans Pajomaga.

Milliseid abinõusid ellujäämiseks võtavad tarvitusele restoranid? Vestleme Tallinna ühe suurima ja vanima restorani Olde Hansa juhi Tene Lingiga.

Kas venekeelne elanikkond saab eriolukorra kohta piisavalt infot? Kuidas käituvad need inimesed, kes on Venemaa meedia infoväljas? Vahetame mõtteid reklaamiagentuuri Paprika juhi Jana Gashkovaga.

Eesti Disainerite Liidu president Ilona Gurjanova on mures, et Eesti loomemajandus on hukule määratud. Mida saaks teha selleks, et sektor ellu jääks?

Hommiku toovad teieni uudistetoimetaja Rivo Sarapik ja saatejuht Hando Sinisalu.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00-12.00 "Äripäeva fookuses". Koroonaviiruse tõsidus on eskaleerunud viimase nädala jooksul märkimisväärselt ning visanud ettevõtjate teele üha enam takistusi. Küsimus on, kuidas sellises kaootilises ning tundmatus olukorras nina vee peal hoida. Sellest ka erisaates räägime ehk vahendame sel nädalal hommikuprogrammis kõnelnud ettevõtlike inimeste kriisile reageerimist.

Intervjueerisid Hando Sinisalu ja Karl-Eduard Salumäe, saate pani kokku Priit Pokk.

12.00-13.00 "Kullafond"*. Saates räägime õppimisest, tuleviku töödest ja sellest, mida õppima minna, et tulevikus tööd oleks. Juttu tuleb ka õpetaja ameti tähtsusest ja sellest, et robotid ei hakka kunagi tegema meeskonnatööd või loovalt mõtlema.

Stuudios on töötukassa oskuste arendamise osakonna juht Kerstin Holland, Kutsekoja OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad ja Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00-14.00 "Terviseuudised"*. Ülemiste hingamisteede viirushaigustest ja gripist räägib saates "Terviseuudised" Laagri Perearstikeskuse perearst Elle-Mall Keevallik. Ta õpetab, kuidas teha vahet gripil ja teistel nn külmetushaigustel, kuidas end ise tohterdada ja millal minna arsti juurde.

Samuti õpetab Keevallik ära tundma gripi tunnuseid ja selgitab, kes on enim ohustatud inimesed.

Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Külas on infoturbe analüütik Ats Onemar Cybersist ja sama firma tehniline juht Aleksei Zjabkin ning teemaks pilveteenuste olemus ja turvalisus. Kasutajatena puutume pilveteenustega iga päev kokku, kui siseneme internetti. Räägime, mida peaks teadma, et end seal turvaliselt tunda, ja millega tuleks arvestada ettevõtetel, et tagada andmete turvalisus pilveteenust kasutades.

Saadet juhib Piret Frey.

