Turism ilma maksulangetusteta ei pääse

Hotellide ja restoranide liidu esimees Verni Loodmaa Foto: Erik Prozes

Kui ka kriisi akuutne faas ükskord möödub, vajab turismisektor siiski maksulangetusi, et koroonaviiruselt saadud löögist taastuda, leiab hotellide ja restoranide liidu esimees Verni Loodmaa.

Loodmaa sõnul on kriisi kestust raske ennustada, kuid sektori konsensus on, et paari kuuga see ei möödu.