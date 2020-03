Karm kriitika: pensioniraha pressitakse välja

Vahur Vallistu sõnul loodetakse vabaduse egiidi all pensionireformiga saada väljamaksetest 20% tulumaksu ning siis täiendavaid vahendeid riigieelarvesse järgnevaks kümneks aastaks. Seda kõike inimeste isiklike säästude arvelt. Foto: Liis Treimann

Valitsuse otsus peatada maksed teise pensionisambasse tähendab, et riik soovib inimeste isiklikud säästud suunata kohustuslikus korras riigieelarvesse ja seda ilma igasuguse plaanita peatunud makseid tulevikus inimestele kompenseerida, ütles LHV Varahalduse tegevjuht Vahur Vallistu.

Vallistu sõnul kasutati pensionireformi riigikogus läbi surudes mitmeid valeväiteid ja kaheldava väärtusega arvutusi, sõideti üle ekspertide arvamusest ja kainest mõistusest. Näiteks kõlas riigikogus pensionireformi aruteludest väide, nagu oleks reformi peamiseks eesmärgiks pensionisäästude üle otsustusvabaduse andmine. Paraku on Vallistu sõnul tõsiasi, et riigil ei ole jätkunud laekunud sotsiaalmaksust pensionide maksmiseks vahendeid juba aastast 2008 ja iga-aastaselt on tulnud leida pensionide tasumiseks katteallikaid teiste maksude arvelt.