Nordica ja Xfly teevad evakuatsioonilennu Hispaaniasse

Mängufilm Mandariinid teami vastuvõtt Tallinna Lennujaama VIP saalis. Mandariinid kandideeris võõrkeelse filmi Oscarile. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Nordica ja lennuoperaator Xfly organiseerivad uut erilendu Malagasse teisipäeval, 24. märtsil.

Xfly teatas, et seoses liinilendude drastilise vähenemisega Euroopas on paljud eestimaalased jäänud või jäämas lõksu erinevatesse välisriikidesse. Hispaanias on kehtestatud hulk liikumispiirangud ja sealne valitsus on andnud korralduse hotellide ja teiste majutusasutuste sulgemiseks alates 24. märtsist. See paneb suured inimhulgad otsima võimalusi riigist lahkumiseks ning alles jäänud liinilendudele on keeruline pileteid saada. Lennuliiklus on lähiajal veelgi vähenemas.