Mida teeb viirus tõukerataste äriga?

Elektriline tõukeratas Foto: LIIS TREIMANN

Saabuval hooajal peaks Tallinna tänavatele lisanduma tuhandeid uusi elektrilisi tõukerattaid. Kas uudne sõiduriist on viiruse leviku tingimustes senisest veelgi populaarsem, või pelgavad inimesed eelmise sõitja nakkust, saab näidata vaid aeg.

Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov ütles, et ilmaolud hakkavad pisitasa juba hooaja alustamist lubama. "Vaja on stabiilset sooja, et öösel külma poleks. Kui tänavad on hommikuti musta jääga kaetud, siis see on ohtlik. Hetkel me ei oska kuupäeva öelda, viirus on ka natukene plaanid segamini löönud. Jälgime olukorda," rääkis ta.