Sisustaja: Tartumaa kiviraidur voolib maakivi disainiks

Kui mõelda maakivist valmistatud praktiliste sisustustoodete peale, meenuvad esmajoones kivist ühes tükis välja tahutud kraanikausid. Looduskivi töötlemisele spetsialiseerunud Tartumaa mees Illar Käsper kasutab maakivi aga veelgi omapärasemate disainesemete loomiseks, kirjutab Äripäeva tellijatele ilmunud ajakiri Sisustaja.

Illar Käsperi käe all valmivad kivist kraanikausid, lambid, kellad ja pisemad disain-esemed, nagu näiteks poleeritud kiviviiludest pannialused ning isegi mööbel. Foto: Raiko Prosa

Käsperi käe all valmivad kivist lambid, kellad ja pisemad disain-esemed, nagu näiteks poleeritud kiviviiludest pannialused ning isegi mööbel. Kivist kraanikausse valmistab Käsper samuti – nõudlus nende järele on suur ning kui meistrile mõni kivi kätte satub, mis just kraanikausi valmistamiseks sobida võiks, siis sellest kraanikauss ka saab.