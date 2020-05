Tallinnas alustab tõukerataste rendiga USA firma Bird

USA firma Bird elektritõukeratas Viini tänaval Foto: Reuters/Scanpix

Elektriliste tõukerataste rendiga tegelev USA firma Bird alustas Tallinnas teenuse pakkumist, tuues esimesed kollased renditõukerattad Tallinna tänavatele laupäeva hommikul.

Märtsi alguses ütles Tallinna Kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet, et sel suvel tõukerataste renditeenuse pakkumise vastu on tänavu huvi tundnud viis ettevõtet, teiste seas mullu renti pakkunud Bolt ja Citybee. Citybee teatas hiljem aga, et ei plaani tänavu Tallinnas tõukerattaid tänavale tuua, vahendab ERR.