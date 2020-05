Elektrilevi: seadus ei lubanud Võru elektrikatkestuse eest rohkem hüvitisi maksta

Foto: Raul Mee

Võru suure elektrikatkestuse puhul ei võimaldanud seadus suuremaid hüvitisi klientidele välja maksta, olgugi et põhivõrgu ettevõte pidi hüvitisi maksma Elektrilevile.

Elektrilevi juhatuse liiga Priit Treial kinnitas, et võrguettevõte on kõik hüvitised, milleks on seaduslik alus klientidele kandnud nii mulluse Võrumaa kui ka teiste elektrikatkestuste juhtumite puhul.