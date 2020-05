Läti hakkab kasutama Apple'i ja Alphabeti koroonaviiruse rakendust

Läti piir Ainazis. Foto: ANDRES HAABU

Lätist saab esimene riik, kus hakatakse kasutama Apple’i ja Alphabeti poolt koroonaviiruse jälitamiseks loodud nutitelefoni rakendust, vahendab Reuters.

Taolisi rakendusi on loodud ka teisigi – seda nii Austraalias kui Singapuris. Need on sattunud aga kriitika alla, sest Apple’i iPhone’id ei toeta lähenemist, mis kasutab Bluetoothi väikse ulatusega raadiona. Raadio mõõdab seda, kui suur on nakatumise oht antud asukohas.