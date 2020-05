Sanatooriumi juht: hinnasõjaks läheb, aga moona napib

Värska Sanatooriumi juht Vello Saar. Foto: Raul Mee

Suvisel turismiperioodil tuleb välisturistide kadumisega hakata siseturiste meelitama, aga hinnasõjas suurt laskemoona majutusettevõtetel pole, rääkis Värska Sanatooriumi juht Vello Saar.

"Kui mõelda, kas me hakkame ja saame hakata kaasa lööma nii-ütelda selles suure tõenäosusega algavas hinnasõjas, siis teatud piirini võib see klientide jaoks kasulikuks tulla, aga igal asjal on oma piir. Ma usun, et siin väga suurt löömist ei saa tulla, kuna need vahepealsed peaaegu kolm kuud on oma töö juba teinud ja kõikide varusid oluliselt kahandanud. Aga jah, mingid analoogsed tegevused või liikumised võivad siin lähinädalatel ilmneda küll," rääkis Saar teisipäevases hommikuprogrammis.