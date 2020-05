Ministrite tulud: Reinsalu müüs oma aktsiad maha

Urmas Reinsalu Foto: Liis Treimann

Mitmed ministrid on viimasel paaril päeval esitanud oma majandushuvide deklaratsioonid, millest on näha, et tulud on suurenenud.

Majandusminister Taavi Aas teenis läinud aastal üle 108 000 tulu. Talle kuulub Põltsamaa vallas neli kinnisasja ning korteriomand Tallinnas. Aasa nimele on registreeritud 1966. aasta GAZ. Aas on oma vana taastatud Volgaga ka varem meediapilti jäänud. Sealjuures on nii Volga kui Aas ühevanused.