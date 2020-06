Raadiohommikus: Eesti kosmoseäris, rahutu USA tulevik, virtuaalreaalne kodusisustus

NASA ja SpaceXi kosmoselennu start Floridas Foto: Linn/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Esimene USAst lähtunud mehitatud kosmoselend üle üheksa aasta kuulutab uut ajastut kosmose vallutamisel ning ühtlasi kosmoseäris. Tuleb välja, et raketi edukas start Floridas eelmisel nädalavahetusel on ka Eestile ärilisi võimalusi pakkuv murdepunkt.

Millised, aitab Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis selgitada Eesti parim kosmosespets, Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia osakonna juhataja Mihkel Pajusalu. Omal ajal Eesti esimese satelliidi Estcube'i meeskonnas alustanud mees on vahepeal teinud sõna otseses mõttes kosmilist karjääri, tehes teadust koos oma ala tippudega MITs ning saanud ka põhimõtteliselt oma käega Elon Muski SpaceXi raketti katsuda.

Helistame ka Kanadasse, et küsida Toronto ülikooli professorilt, ajaloolaselt ja politoloogilt Andres Kasekampilt, kui hull on telepildi vahendusel nähtav mäsu USA tänavatel ja ühiskonnas. Kas Põhja-Ameerikas kardetakse koroonaviiruse teist lainet? USA väärtpaberiturg on olnud viimasel ajal isegi üllatavalt positiivne, ent töötute arv riigis kasvab. Joe Bidenist saab ametlikult demokraatide presidendikandidaat.

Mis on ja saab olema kõige selle mõju president Donald Trumpi kampaaniale?

Hiljuti lõi Äripäeva veebis laineid üks arvamusartikkel, mis ennustas füüsilistele mööblipoodidele tumedat tulevikku. Artikli suur loetavus peegeldas kindlasti ka seda, et suvi on remondi ja kodusisustamise aeg.

Stuudiosse tuleb külla mööblimüüja Furgner OÜ juht Sven Purru, kes kuulub ka e-kaubanduse liidu juhatusse. Uurime, mida näitavad trendid: kas tõesti on 10 aasta pärast mööblimajad täielikult virtuaalreaalsed ning tavalisi poode enam polegi?

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

11.00-12.00 „Globaalne pilk“. Koroonapandeemia pani inimesed mõistma, miks on vaja teha keskkonnale ja ühiskonnale positiivse mõjuga valikuid ning seda ka investeerimises, räägib Äripäeva raadiosaates „Globaalne pilk“ investeerimisfirma Limitless kaasasutaja ja juht Marge Maidla.

Sellest, kuidas mõõta, kas sinu investeering ka päriselt maailma paremaks muudab või meelitatakse sind ligi tühja turundusjutuga, kuuleb juba saatest lähemalt. Lisaks saab teada, mida arvab mõjuinvesteeringutest investor Raivo Heinla ning kas ka tema investeerib suuri probleeme lahendavatesse ettevõtetesse.

Saadet juhib Kristel Härma.

13.00-14.00 „Terviseuudised“. Kuigi Parkinsoni tõbi viitab nime poolest haigusele, siis tegemist pole konkreetse haiguse, vaid hoopis haigusnähtude kogumiga, mida iseloomustab kolm põhilist sümptomit: jäsemete värin, lihasrigiidsus ja liigutuste aeglus koos liigutuse alustamise raskusega. Tegemist on peamiselt eakate inimeste haigusega, kuid võib tabada ka 50aastaseid.

Seekordses tervisesaates räägimegi Parkinsoni tõvest, selle ravimisest ja ravimitest. Saate külaline on Astra Kliiniku neuroloog, Lääne-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakliiniku juhataja Katrin Gross-Paju. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00-16.00 „Tehnoloogiakompass“. Saates räägime energiajuhtimisest ja energiakasutuse jälgimisest: kui energiakulukas on andmeäri ning millest säästmisel pihta hakata. Külas on Telia andmekeskuste teenuste juht Erik Janson ja tehniliste sõlmede osakonna juhataja Mihkel Kõiv. Saadet juhib Priit Pokk.

