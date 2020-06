Aastaid kahjumis Lottemaa jõudis viimaks kasumisse

Lotte. Foto: Raul Mee

Pärnumaal asuv Lottemaa teemapark siples kolm aastat kahjumis. Mullu õnnestus aga trend murda ja teenida 176 000 eurot puhaskasumit.

Postimees kirjutab, et Lottemaad aitas läinud aastal väga palju see, et kinodes linastus üle kaheksa aasta taas Lotte täispikk joonisfilm, mis kandis sedapuhku nime "Lotte ja kadunud lohed".