Enefit Green tootis mais 15% rohkem taastuvelektrit

Paldiski tuulepark. Foto: Andras Kralla

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis mais 15% rohkem elektrit kui samal ajal aasta eest. Aastavõrdluses on ettevõtte toodang olnud kasvav seitsmendat kuud järjest.

Maikuus toodetud 96 gigavatt-tunnist elektrist jaguks aastaks ajaks ligi 32 000 majapidamise keskmise tarbimise katmiseks, teatas ettevõte.

„Oleme olnud edukad meie tootmisüksuste hea töökindluse tagamisel, mis on võimaldanud meie taastuvelektri toodangut kasvatada,“ sõnas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas. „Ühtlasi on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes märkimisväärselt kasvanud meie päikeseelektri toodang, sest lisaks Eesti parkidele on nüüd head toodangut näitamas ka meie aasta tagasi soetatud Poolas asuvad päikeseelektrijaamad," märkis ta pressiteate vahendusel.

Maikuu 96 gigavatt-tunnises toodangutulemuses sisalduvad Eesti ja Leedu tuuleparkide, Eestis ja Poolas asuvate päikeseparkide, Iru, Paide, Valka ja Broceni koostootmisjaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud.

Enefit Greeni soojatoodang Iru, Paide ja Valka koostootmisjaamadest oli tänavu mais 41 gigavatt-tundi.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia strateegilisele eesmärgile toota 2023. aastal 45% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad 20 tuuleparki Eestis ja Leedus, neli koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, üks hüdroelektrijaam Keila-Joal, 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas ning pelletitehas Lätis.