Marko Kairjak: ettevõtlusalane õigusmaastik vajab restarti

Ettevõtjad vajavad õigusselgust, leiab vandeadvokaat Marko Kairjak.

Kas seaduskuuleka ettevõtluskeskkonna tagamise saavutamiseks piisab ettevõtte karistamisest või peab alati leidma ka isiku ettevõtte taga, keda vastutama panna, küsib Advokaadibüroo Ellex Raidla partner ja vandeadvokaat, Tartu Ülikooli majanduskaristusõiguse ja modernse õigusfilosoofia õppejõud Marko Kairjak.

Soome peaminister Sanna Marin nentis hiljuti, et kriisiolukord on osutanud Soome õiguskorra kohmakusele kiirete ja kohaste meetmete rakendamisel. Samal ajal levisid meie meedias uudised sellest, kuidas ühe või teise Euroopas asuva riigi juhid kuritarvitavat riigi eriolukorra sätteid juba niigi küsitava demokraatia ja isikuvabaduste lõplikuks neutraliseerimiseks. Need on kaks väga erineva motivatsiooni ning sisuga lähenemist ühele ja samale põhiprobleemile. Nii nagu muutub maailm ning ühiskonna vajadused ja ootused, peavad õigusteadlased olema valmis vormima ümber ka seda raamistavat juriidikat.