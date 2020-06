Raadiohommikus kriisimurdja ja idufirmas põlenud 30 000 euro õppetunnid

Investor Madis Müür. Foto: Raul Mee

Värskelt teatas tegevuse lõpetamisest investoritelt ligi pool miljonit eurot kaasanud idufirma Frank.ai. Ettevõttesse 30 000 eurot panustanud Madis Müür jagab hommikuprogrammis kogemust, mida tema sellest loost kõrva taha paneb.

Kõneleme ka ühe kriisimurdjaga ehk võtame kõne Pärnumaale, kus tegutsev puidutööstus Eldur Puit on sel aastal silmapaistvalt müüki kasvatanud. Ettevõtte juht ja omanik Eldur Tilk selgitab, kuidas keerulisel ajal kiiresti kasvada.

Suve hakul teeme juttu ka väikeõlletootjate plaanidest, kes läinud suvel jõuliselt investeerisid ja eksporditurge avasid. Oma kogemust jagab turuliidri Põhjala juht Enn Parel.

Samuti tuleb külla värskelt arhitektide liidu juhiks saanud Andro Mänd. Ta on oma tööd nimetanud tänamatuks ametiks ja uurimegi, miks see nii on ning mis on linnaruumis ja hoonete-rajatiste rajamises muutumas.

Hommikuprogrammi teevad saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Indrek Mäe.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Külas on vandeadvokaat Karin Ploom advokaadibüroost Lindeberg, kes räägib ehitusõigusest. Täpsemalt sellest, miks on oluline kõik kokkulepped kirjalikult fikseerida ja kas e-maili või Messengeri teel sõlmitud kokkulepped on juriidiliselt pädevad. Juttu tuleb ka sellest, miks on oluline kõikide puuduste ja hilinemiste kohene kirjalik fikseerimine ning kuidas korrektselt vormistada tööde üleandmise akte. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 Investor Toomase tund". Saates uurime, kuidas panustada aktsiate tõusu asemel aktsiate langusele: mis on lühikeseks müümine, kuidas see käib ja mida tähele panna. Oma kogemusi ja näpunäiteid jagavad investor, kaupleja ja riskifondi Etalon Varahaldus asutaja ja tegevjuht Mikk Talpsepp ning “Rikkaks saamise õpikute” autor, investor ja ettevõtja Jaak Roosaare.

Lisaks uurime saate külalistelt, kui suuri kaotusi tuli languses vastu võtta, milliseid positsioone ümber mängiti ja millise portfelliga järgmisele poolaastale vastu minnakse.

Saadet juhib Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Kõik ärikinnisvarast". Kui halvasti töötav hooneautomaatika korda teha, võib 10aastases ärihoones saavutada 30–50% säästu elektri- ja kütteenergias, kinnitab Ermeesia OÜ juhatuse esimees Priit Laug. Saates selgitame, miks muutub automaatika, mida sihipäraselt ei hooldata ega kaugseire kaudu kontrollita, ühel hetkel kasutuks.

Lisaks selgitab Laug, kuidas tagada inimeste individuaalne mugavus ruumis, kus sisekliima parameetrid on hoonet projekteerides määratud ning mille reguleerimist juhib süsteem automaatselt.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00¢14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Saates räägivad Dive Groupi projektijuht Marilyn Uleksin ja Futurist Estonia UXi disainer ja partner Andres Kostiv disainist ja klienditeenindusest, mida nad kogesid, kui analüüsisid põhjalikult 57 Eesti e-poodi.

Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Saates tuleb jutuks lai teemadering kõigest, mis praegu on ilmselt iga personalijuhi laual. Arutame koos Funderbeami personalijuhi Merje Kärneriga, kas ja kuidas muutub personalijuhi strateegiline roll ja mille poolest praegune kriis eelmistest erines. Kui palka on vähendatud, kolleegid koondatud ja tööülesandeid justkui juures, siis kuidas head töötajat hoida ja motiveerida?

Samuti räägime sellest, kas me töötame enam kunagi nii, nagu tegime seda enne kriisi, ja võtame ette vaimse tervise olulisuse.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

