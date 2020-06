Ossinovski Spacecom kolmekordistas kasumi

“Loodan majanduskriisi. Tõsi küll, ma olen seda juba pikka aega lootnud,” ütles Oleg Ossinovski eelmise aasta sügisel Äriplaani konverentsil. Nüüd on see käes ja Ossinovski tunnistab, et kavatseb olukorda ära kasutada. Foto: Raul Mee