Ossinovski: kõlab nagu jama, aga selline on tänapäeva Leedu

Skinest Raili omanik Oleg Ossinovski usub, et tema ettevõtte tütarfirmasid tõrjutakse Leedus riigihanketest, et anda tööd kohalikule oligarhile. "Sellise kaosega seisavad silmitsi paljud meie välismaal tegutsevad ettevõtjad," ütles ta.

Raudtee-ettevõtja Oleg Ossinovski firmal võeti Leedus riigihanke võit käest, sest nähti ohtu Leedu julgeolekule. Foto: Andras Kralla

Möödunud nädalal sai teatavaks, et Leedu valitsus otsustas mitte lasta Ossinovskile kuuluval Skinest Raili tütarfirmal Vitras-S riigihanget täita. Kuigi Vitras-S võitis hanke Kaunase piirkonnas raudtee parandamiseks, ei saa Leedu riiklik raudtee Lietuvos Geležinkeliai firmaga lepingut sõlmida, sest see on riigi julgeolekule ohtlik. Komisjon, mille ülesanne on strateegilisi hankeid kontrollida, väidab, et Vitras-S on seotud Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlastega.