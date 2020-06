Raadiohommikus: börsivihjeid maalt ja merelt

LHV Varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Reedeses hommikuprogrammis lahkame kuumemaid investeerimisideid päevakaupleja Igor Doroshenko, LHV Varahalduse juhatuse liikme Joel Kukemelki ning pikaaegse majandusajakirjaniku Aivar Õepaga.

Uurime, kus näevad kõige suuremat potentsiaali LHV pensionifondid, miks on LHV II samba indeksifond konkurentidele alla jäänud ja milliseid mõjusid toob endaga kaasa pensionireform. Võtame luubi alla nafta-, biotehnoloogia- ja kalasektorisse investeerimise ning otsime parima riski-tulu suhtega investeerimisideid.

Sel reedel saab Eestist Euroopa Tuumauuringute Keskuse (CERN) liige. Sellest, mida liitumine meie teadlastele ja ettevõtjatele kaasa toob, räägime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubiga.

Hommikuprogrammi veavad Juhan Lang ja Indrek Mäe.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 “Eramaja ehitus”. Eramaja omanikul on küttesüsteemide valikuvõimalused suured ning turg on kirju, tunnistab Pelletikeskuse ärijuht Aavo Isak saates "Eramaja ehitus". Küttesüsteemi valikul lähtutakse tavaliselt mugavusest, hinnast ja keskkonnasäästust ning Aavo Isak rõhutab, et viimase seisukohalt pelletküttele palju alternatiive pole.

Saates tutvustab Isak pelletkütteks vajaminevaid seadmeid ning räägib viimase põlvkonna süsteemist, kuhu saab integreerida ka teisi kütteliike ning mis sisaldab majakontrollereid. Saatejuht on Lauri Leet.

11.00–12.00 "Kuum tool". Külas on iduinvestor ning Fortumo üks asutajatest Rain Rannu ning Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Saates räägime mitmel päevakajalisel teemal, sealjuures Fortumo müügitehingust, käimasolevast majanduskriisist ning sellega pakutavatest võimalustest.

12.00-13.00 "Sisuturundussaade". Saates räägitakse Lennundusmuuseumist – selle visioonist ja missioonist ning põhjustest, miks seda põnevat muuseumi külastada. Saatejuht on Juuli Nemvalts.

13.00–14.00 "Kinnisvarainvestori ABC". Saates uurime, miks võiks investor ärikinnisvara enda portfelli valida, mis on ärikinnisvara iseärasused, kuidas nii EfTENi III fondi kui Baltic Horizon Fundi fondijuhid enda konkurentsieeliseid näevad ning uurisime ka analüütikude käest, kumba fondi nemad praegu osta soovitavad.

Kuuleb nii EfTEN Real Estate Fund III juhi Viljar Arakase, kui Baltic Horizon Fundi juhi Tarmo Karotame nägemust, investori ja kinnisvaraanalüütiku Tõnu Toomparki eelistusi ning LHV analüütiku arvamust kahe börsil kaupleva kinnisvarafondi erinevustest.

Saates osalesid Kaspar Allik, Anu Lill ja Indrek Mäe.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Saates räägime riigi peaprokuröri Andres Parmasega, missuguseks on kujunenud tema neli esimest kuud uues ametis. Arutame selle üle, missugused on prokuratuuri probleemid, kus võiks teha parandusi ning mis on saanud majanduskuritegude uurimisest. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

