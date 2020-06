Raadiohommikus: õpetaja palgaga rahalisse vabadusse

Investor Kristi Saare on uue Investori ajakirja kaanestaar. Foto: Raul Mee

Kristi Saare alustas investeerimist 640eurose kuupalgaga, täna seisab ta finantsvabaduse lävel. Esmaspäevases hommikuprogrammis räägime värske ajakirja Investor trükkimineku puhul väljaande kaanestaari Saarega sellest, kuidas tal see on õnnestunud, milline oli tema esimene investeering ning mis sundis teda üleüldse finantsvabaduse teekonda ette võtma.

Juttu tuleb ka sellest, milline börsifirma on koroonavaktsiini leiutamisele kõige lähemal ning millist tootlust võib investor edu korral oodata? Lisaks veel sellest, kui suur äri on koroonaviiruse antikehade testimine juba praegu ning kas turult leitavad kiirtestid on usaldusväärsed. Nendel teemadel räägime terviseameti seire- ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härmaga.

Bolt ja Wolt on leidmas endale konkurenti kojuveoteenust nii Pariisis, Tallinnas, Klaipedas kui mujal pakkuva idufirma Ziticity näol. Kas turg sarnastest teenustest ei küllastu ning millised on uue teenusepakkuja ambitsioonid, aga ka konkurentsieelised? Sellest räägime Ziticity esindaja Ervin Voitiga.

Looduskaitsjate ja Eesti Riigimetsa Majandamise Keskuse vahel on paisumas konflikt. Uurime RMK juhilt Aigar Kallaselt, kuidas oleks kogukondi võimalik rohkem kaasata ning tüli ohjata. Juttu tuleb ka sellest, kumb on tähtsam – kas looduskaitse või metsa eest saadav raha ning kas nende kahe vahel on üleüldse konflikt.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Karl-Eduard Salumäe.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägitakse Lennundusmuuseumist – selle visioonist ja missioonist ning põhjustest, miks seda põnevat muuseumi külastada. Külas on Lennundusmuuseumi juhataja Mati Meos. Saatejuht on Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Eelmise nädala võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Meelis Mandel, Rivo Sarapik ja Urmas Jaagant. Teemadeks terviseamet, investeerijate hulga üllatuslik kasv, Fortumo müük ning valitsuse 5 miljardine laenuplaan.

13.00–14.00 "Äripäeva fookuses". Saates on külas Eesti ühe tähtsama ettevõtte, Eesti Energia juht Hando Sutter. Temaga tuleb juttu sellest, kuidas muuta suur ja pika ajalooga ettevõte uuendajaks ehk millised on Hando Sutteri kuldvõtmekesed innovatsiooniks. Sutter räägib, kuidas sel sügisel Pärnu juhtimiskonverentil üles astuv Harvardi ärijuhtimise professor ja tuntud firmadele nõu andev Gary Pisano on inspireerinud ka Eesti Energiat uuendama ning mis ettevõttes siis muutumas on. Vestlust veab Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordsed lavajutud on salvestatud mai lõpus toimunud juhtimiskonverentsil "Coaching 2020 Elluviimine". Esimesena räägib Ülo Vihma, kuidas teha coachingust osa organisatsiooni DNAst. Saate teises pooles kõneleb ICF Estonia president Riina Varts sellest, mida on juhil õppida coach´ilt ning milliseid praktilisi tööriistu võiks kasutada.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

