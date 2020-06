Sirje Eesmaa lõbustab end aastaid maailmakuulsa autoga

Sirje Eesmaa on oma Põrnikaga kõige kaugemal käinud Lätis. Foto: Meeli Küttim

TV3 saatejuht Sirje Eesmaa on Põrnika-klubi president juba ligi 20 aastat. Särtsakas naine ütles, et klubi ettevõtmistes osalemine annab nii temale kui ka teistele hea tuju, kirjutab 19. juunil Äripäeva tellijatele ilmunud Suve eri.

“Inimene, kes ostab omale ikoonilise VW Põrnika, ei ole kindlasti morn, ta on lapsemeelne ja vallatu. Ka üksi Põrnikaga ringi sõitmine on lõbus, inimesed alati lehvitavad ja naeratavad, kui selle autoga neist mööda sõita. Naer on terviseks ja klubist Põrnikas seda saab,” ütles Eesmaa.