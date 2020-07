Maksuameti juht lahkub ametist

Maksuameti peadirektor Valdur Laid. Foto: Andras Kralla

Maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid lahkub 15. septembrist ametist, et siirduda erasektorisse, teatas amet.

Laid kommenteeris Äripäevale, et lahkumiseks tundus lihtsalt õige hetk. Talle hingelähedasemad teemad on saanud maksuametis töösse ja liiguvad õiges suunas. „Alati saab kõike teha paremini, kuid saan rahulikult peeglisse vaadata, sest midagi on maksuametis ikka edasi viidud,“ ütles Laid.