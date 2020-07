EKRE otsib muutusi, et mitte muutuda.

EKRE valib täna uue esimehe ning selleks saab rahandusminister Martin Helme. Foto: Andras Kralla

EKRE valib täna oma uueks esimeheks Martin Helme, kes on seadnud eesmärgiks tõsta partei toetuse järgmisesse kümnesse.

Pikemat aega oli teada, et ühel hetkel see vahetus tuleb, praegune EKRE esimees Mart Helme loobub erakonna juhi kohast ning sellele istub tema poeg Martin Helme. Tandemina on perekond Helme erakonda juhtinud ka seni, aga vahetus on siiski märgiline ja kaugele ulatuvate mõjudega.