Audiitorite suur nelik sattus Suurbritannias surve alla

Wirecardi skandaal on viimane, millega on seotud ka Big 4 audiitorbürood. Ettevõtte audiitor oli EY. Foto: Scanpix

Audiitorfirmade Big 4 ehk suur nelik, kuhu kuuluvad KPMG, PwC, EY ning Deloitte, on sattunud Suurbritannias suure surve alla lüüa oma ärid lahku, vahendab CNN.

Suurbritannia finantsaruandluse (FRC) nõukogu teatas, et nelikul on 23. oktoobrini aega, et esitada plaan, kuidas lüüa oma ärid lahku. Lisaks audiitorteenustele pakuvad ettevõtted ka näiteks konsultatsiooni- ja maksuteenuseid. Plaani elluviimiseks on aega kuni 2024. aasta juunini.