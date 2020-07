Musk: saame varsti täielikult isejuhtiva auto

Elon Musk Foto: Reuters/Scanpix

Tesla juht Elon Musk teatas täna, et ettevõte on väga lähedal 5. taseme isejuhtiva auto tehnoloogiale, mis tähendab, et sõiduk ei kasuta navigeerimiseks üldse autos istuva juhi abi, vahendab Reuters.

„Ma olen väga kindel, et 5. tase ehk täielik autonoomsus saab tõeks ja ma arvan, et see juhtub väga kiiresti,“ ütles Musk Shanghais alanud iga-aastasel tehisintellektikonverentsil. Tema hinnangul võime me 5. taseme isejuhtiva auto baasfunktsionaalsuseni jõuda juba sel aastal.