Norra pank tuli välja pisitillukese pangakaardiga

Makseterminal Foto: Scanpix

Bank Norwegian tuli välja uudse lahendusega pangakaartide seas: traditsioonilise suurusega kaart on kahandatud SIM-kaardi suuruseks ning see on kinnitatud silikoonist randmepaela külge, meenutades aktiivsusmonitori.

Minikaardid on saadaval olnud juba juulikuust saadik, vahendab Kauppalehti.